Die SP steckte ihr Kampagnenbudget unter anderem in grossflächige Werbekampagnen. Bild: keystone

SP erhöht Budget im Kampf gegen SRG-Initiative auf 1,6 Millionen Franken

Die SP hat ihr Kampagnenbudget im Abstimmungskampf gegen die SRG-Initiative deutlich erhöht. Statt der ursprünglich bei der Eidgenössischen Finanzkontrolle gemeldeten rund 820'000 Franken setzt die Partei nun fast 1,6 Millionen Franken ein. Das berichtet der «Tages-Anzeiger».

Möglich wurde die Aufstockung laut SP durch aussergewöhnlich viele Kleinspenden: Über 16'000 hätten sich finanziell an der Kampagne beteiligt. Das zusätzliche Geld floss in weitere Werbemassnahmen, etwa in grossflächige Plakatkampagnen, die in den vergangenen Wochen landesweit zu sehen waren.

Im Vergleich zu früheren Abstimmungen ist der Betrag rekordverdächtig hoch: Für die Kampagne zur 13. AHV-Rente, die als Prestigeprojekt der Linken galt, gab die SP vor zwei Jahren rund 565'000 Franken aus.

Neben der SP engagieren sich auch zahlreiche andere Komitees gegen die Initiative, darunter ein überparteiliches Hauptkomitee, ein Sportkomitee sowie die Operation Libero. Insgesamt dürfte die Gegnerschaft über mehr als 4,5 Millionen Franken verfügen.

Die Befürworter – unter anderem SVP-Kreise, der Gewerbeverband und die EDU – meldeten bislang Ausgaben von knapp zwei Millionen Franken. (hkl)

Darum geht es bei der SRG-Initiative Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd