Eltern wehren sich gegen Anstellung von Lehrerin mit Kopftuch – und haben Erfolg

In der St.Galler Gemeinde Eschenbach hat die Primarschule Goldinden eine Debatte um die Religionsfreiheit entfacht. So entliess die Schule eine Lehrerin mit Kopftuch, nachdem Eltern gegen deren Anstellung protestiert hatten. Dies berichten die Tamedia-Zeitungen.

Weil sie ein Kopftuch trägt, darf eine junge Muslima an einer Schule in Eschenbach SG doch nicht Lehrerin werden. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Wie es im Bericht heisst, bewarb sich die gläubige Muslima vor einigen Monaten erfolgreich um die Stelle als Lehrperson für die erste und zweite Klasse für das kommende Schuljahr. Die Religion soll dabei schon beim Vorstellungsgespräch thematisiert worden sein: Die junge Frau erschien mit einem Kopftuch und wurde gefragt, wie sie zu christlichen Traditionen stehe. Dabei habe sie geantwortet, sie wolle die Feste kindergerecht im Unterricht thematisieren und feiern.

Die Antwort schien die Schule zu überzeugen. In der Folge meldeten sich die Verantwortlichen bei der Volksschule, um abzuklären, ob das Unterrichten mit Kopftuch grundsätzlich möglich ist. Dafür erhielt die Primarschule grünes Licht. So gab es eine mündliche Einigung zwischen der Schule und der Lehrerin, zudem durfte sich die Frau an einem Besuchstag ihrer künftigen Klasse vorstellen.

Eltern wehren sich nach Besuchstag

Bei diesem Besuchstag kam es aber zur Wende. So erzählte eines der Kinder zuhause der Familie, dass die neue Lehrerin ein Kopftuch trägt. «Wir schluckten zuerst einmal leer», wird die Mutter bei Tamedia zitiert. «Die Schule muss ein religionsneutraler Raum sein», sagt sie. Ihre Ansicht sei auch von der Rechtsauskunft des Kantons St.Gallen gestützt worden.

So entschied sich das Elternpaar, gegen die neue Lehrerin zu wehren. Es verfasste Briefe und Mails an die Schulleitung und erhielt mit der Zeit Unterstützung von Eltern von drei weiteren Kindern. Zunächst stellte sich die Schule noch hinter die Muslima und erklärte in einem Brief, das Unterrichten mit Kopftuch sei zulässig, sofern der Unterricht sachlich, neutral und gesetzeskonform erfolge.

Sorge vor Rechtsstreit

In der letzten Woche vor den Sommerferien kam es aber zur Wende: In einem weiteren Brief erklärte die Schulleitung, das Arbeitsverhältnis mit der Frau nicht einzugehen. So hatte die Schule Angst vor einem längeren Rechtsstreit. Laut dem Eschenbacher Gemeinderat Roger Wüthrich (parteilos), der für das Ressort Bildung zuständig ist, habe man beim Fall einen Rechtsbeistand beigezogen. Dabei hätte sich gezeigt, dass bei einer Einsprache der Lehrer der Fall bis vor das Bundesgericht führen könnte. «Als kleine Gemeinde können wir keinen mehrjährigen Rechtsstreit ausfechten», so Wüthrich gegenüber den Tamedia-Zeitungen. Der Entscheid sei auch zum Schutze der Lehrerin getroffen worden.

Wie ein Experte erklärt, sind Schulen grundsätzlich an die Grundrechte gebunden. Es sei aber grundsätzlich möglich, sich für eine religiöse Neutralität auszusprechen – womit Kopftücher aus dem Klassenzimmer verbannt werden dürfen. Dabei müssten aber auch sämtliche Symbole anderer Religionen wie eine Halskette mit Kreuz ausgeschlossen werden. (dab)