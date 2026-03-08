Meteoriten-Trümmer schlagen in Deutschland ein – Glühen von der Schweiz aus sichtbar

Teile eines Meteoriten haben laut Polizei Schäden an Dächern und Häusern in mehreren Teilen des südwestdeutschen Bundeslandes Rheinland-Pfalz angerichtet.

Schadensmeldungen gebe es unter anderem aus dem Hunsrück, der Eifel und aus Koblenz, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Eine zunächst unbekannte Lichterscheinung hielt viele Menschen in weiten Teilen Westdeutschlands am Sonntagabend in Atem. In den sozialen Medien meldeten sich Augenzeugen unter anderem aus den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Baden-Württemberg.

Laut dem Blick sei das Spektakel auch aus der Schweiz zu sehen gewesen, namentlich aus dem Aargau. Auch in der Zürcher Community auf der Plattform Reddit postete ein Nutzer, dass er etwas glühendes am Himmel gesehen hätte und sich nicht sicher sei, ob es ein Meteorit oder eine Rakete sei.

In den sozialen Medien kursieren Videos, die den fliegenden Meteoriten inklusive seines leuchtenden Schweifs zeigen, wie das folgende, aufgenommen im deutschen Leverkusen:

Video: watson/https://x.com/Askin187er

Auch dieses Video aus Köln zeigt den Meteoriten:

Video: watson

