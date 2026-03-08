freundlich
DE | FR
burger
International
Schweiz

Meteoriten-Trümmer treffen Deutschland – von der Schweiz sichtbar

Meteoriten-Trümmer schlagen in Deutschland ein – Glühen von der Schweiz aus sichtbar

08.03.2026, 22:0108.03.2026, 22:20

Teile eines Meteoriten haben laut Polizei Schäden an Dächern und Häusern in mehreren Teilen des südwestdeutschen Bundeslandes Rheinland-Pfalz angerichtet.

Schadensmeldungen gebe es unter anderem aus dem Hunsrück, der Eifel und aus Koblenz, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Eine zunächst unbekannte Lichterscheinung hielt viele Menschen in weiten Teilen Westdeutschlands am Sonntagabend in Atem. In den sozialen Medien meldeten sich Augenzeugen unter anderem aus den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Baden-Württemberg.

Laut dem Blick sei das Spektakel auch aus der Schweiz zu sehen gewesen, namentlich aus dem Aargau. Auch in der Zürcher Community auf der Plattform Reddit postete ein Nutzer, dass er etwas glühendes am Himmel gesehen hätte und sich nicht sicher sei, ob es ein Meteorit oder eine Rakete sei.

In den sozialen Medien kursieren Videos, die den fliegenden Meteoriten inklusive seines leuchtenden Schweifs zeigen, wie das folgende, aufgenommen im deutschen Leverkusen:

Video: watson/https://x.com/Askin187er

Auch dieses Video aus Köln zeigt den Meteoriten:

Video: watson
«Hast auch du den Meteoriten gesehen oder gefilmt? Schreib es in die Kommentare!»

(cpf)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Diese Grünen-Politikerin rückt für Balthasar Glättli in den Nationalrat nach
Der Grünen-Nationalrat Balthasar Glättli ist am Sonntag in den Zürcher Stadtrat gewählt worden. «Es ist ein riesiges Gefühl der Freude und eine klare Chance für Zürich, dass die grüne Politik noch stärker wird», sagte der 54-Jährige am Sonntagabend gegenüber TeleZüri.
Zur Story