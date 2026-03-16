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St. Galler Polizeikommandantin Barbara Reifler tritt überraschend zurück

St. Galler Polizeikommandantin tritt überraschend zurück

16.03.2026, 12:0716.03.2026, 12:07

Die St. Galler Polizeikommandantin Barbara Reifler hat ihren Rücktritt eingereicht. Sie trat ihr Amt erst im Dezember 2024 an. In den letzten Monaten gaben ein Abgang in der Polizeiführung sowie Verzögerungen bei einem wichtigen Bericht zu reden.

Barbara Reifler, designierte Kommandantin der Kantonspolizei St. Gallen, posiert fuer ein Portrait in der Notrufzentrale der Polizei, am Mittwoch, 11. September 2024, in St. Gallen. Barbara Reifler ue ...
Barbare Reifler trat ihr Amt erst im Dezember 2024 an.Bild: KEYSTONE

Barbara Reifler habe ihre Demission als Kommandantin der Kantonspolizei St. Gallen eingereicht, teilte der Kanton am Montag mit.

Sie werde ihre Funktion per Ende Juni 2026 abgeben. Bis zu ihrem Austritt führe sie die Kantonspolizei weiter und stelle gemeinsam mit der Geschäftsleitung eine geordnete Übergabe sicher. Die Regierung bedauere die Demission.

Damit kommt es erneut zu einem Wechsel in der Polizeiführung. Im April 2024 liess sich Bruno Zanga nach zwölf Jahren als St. Galler Polizeikommandant vorzeitig pensionieren. Bis die Stelle neu besetzt werden konnte, übernahm Christian Aldrey interimistisch das Polizeikommando.

Im folgenden Dezember löste ihn die damals 47-jährige Barbara Reifler als neue Polizeikommandantin ab. Sie leitete zuvor das kantonale Amt für Justizvollzug.

Im Januar kam es zum unerwarteten Abgang von Aldrey auf Ende März. In der Frühjahrssession gab es Kritik an Christof Hartmann (SVP), Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartements, weil ein zentraler Bericht über die «Polizeiliche Sicherheit» weiterhin ausstehend sei. (hkl/sda)

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