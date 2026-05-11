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Zug aus der Schweiz nach London: SBB unterschreiben Absichtserklärung

Direktverbindung Schweiz–London rückt näher: SBB unterzeichnen Absichtserklärung

11.05.2026, 10:0911.05.2026, 10:36

Reisen aus der Schweiz ohne Umsteigen nach London mit dem Zug könnten bald Realität werden. Die SBB, das französische Unternehmen SNCF Voyageurs und dessen Tochtergesellschaft Eurostar haben am Montag eine Absichtserklärung zur Einführung einer möglichen Direktverbindung unterzeichnet. Diese sei ein «wichtiger Meilenstein in der langfristigen Planung für eine solche Verbindung», schreiben die SBB.

Clouds are seen at the London Eye and Houses of Parliament a day after the UK 2026 local elections in London, Friday, May 8, 2026.(AP Photo/Alastair Grant) Britain Elections
Die SBB arbeiten an Direktzügen aus der Schweiz nach London.Bild: keystone

Wie es in einer Mitteilung weiter heisst, sehen die drei Unternehmen «erhebliches Potenzial» für eine Anbindung der Schweiz an London. Bei der englischen Hauptstadt handle es sich um das beliebteste Flugziel aus der Schweiz. Direktverbindungen mit einer Reisezeit von 6 Stunden zwischen Zürich und London, 5 Stunden zwischen Basel und London und 5,5 Stunden zwischen Genf und London dürften laut Studien der Marktnachfrage und den Erwartungen der internationalen Reisenden entsprechen.

Schon heute kann man mit dem Zug aus der Schweiz nach London reisen, allerdings muss man dafür in Paris umsteigen. Die Reisedauer beträgt knapp sieben Stunden ab Basel und knapp acht Stunden ab Zürich. Auch ein möglicher Direktzug würde über das französische Netz führen, weshalb SNCF in die Pläne involviert ist. Die Tochtergesellschaft Eurostar betreibt seit mehr als 30 Jahren Verbindungen zwischen Kontinentaleuropa und dem Vereinigten Königreich über den Ärmelkanal.

Wie du NICHT mit dem Zug von Zürich nach London reisen solltest

Gemäss den SBB sind die drei Unternehmen bestrebt, die Direktverbindung nach London so bald wie möglich anzubieten. Dafür sollen in einem nächsten Schritt Analysen möglicher Fahrpläne und Betriebskonzepte durchgeführt werden. Danach braucht es noch weitere Abklärungen in Bezug auf die Vorbereitung der Einreiseformalitäten, die Klärung der erforderlichen Infrastruktur und zwischenstaatlichen Übereinkommen sowie der Verfügbarkeit von geeigneten Zügen und Trassen. Eine Umsetzung der Direktverbindung Schweiz – London dürfte gemäss SBB-Schätzungen deshalb frühestens im Laufe der 2030er-Jahre kommen.

(dab)

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