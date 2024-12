Ringen um Kürzungen bei Entwicklungszusammenarbeit geht weiter

Das Parlament will für die internationale Zusammenarbeit in den Jahren 2025 bis 2028 rund 11,3 Milliarden Franken ausgeben. Der Nationalrat ist am Montag Bundesrat und Ständerat gefolgt. Eine Kürzung des Betrags um eine Milliarde Franken lehnte er hauchdünn ab. (sda)