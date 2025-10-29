Trotz einer starken Leistung vonhaben diein dergegen dieverloren. Der 21-jährige Walliser traf sieben Sekunden vor Schluss der Overtime per Dreipunktewurf zum 134:135 und hielt die Hoffnungen der Wizards kurzzeitig am Leben. Am Ende reichte es für die Gastgeber im vierten Saisonspiel jedoch nicht zum zweiten Sieg.beendete die Partie mit. Für Philadelphia ragtenundheraus. Die 76ers, die einen Rückstand von 16 Punkten wettmachten und auch in der Verlängerung einen 0:9-Start drehten, bleiben mit vier Siegen aus vier Spielen ungeschlagen.Eine Niederlage setzte es auch fürmit denab. Der 22-jährige Freiburger Rookie kam beimnur gut viereinhalb Minuten zum Einsatz und blieb bei seinem dritten Kurzeinsatz im vierten Saisonspiel erstmals punktlos.Zu den vier bislang ungeschlagenen Teams gehört nach einemgegen die Sacramento Kings weiterhin Titelverteidiger. (nih/sda)