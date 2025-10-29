Der Luzerner Verteidiger Luca Jaquez hat erstmals für den VfB Stuttgart getroffen. Er trug damit beim 2:0 in Mainz entscheidend zum Vorstoss der Schwaben in die Achtelfinals des DFB-Pokals bei.
Im Duell mit dem Bundesliga-Konkurrenten erzielte Jaquez das 1:0 schon in der 6. Minute. Der stark spielende 22-jährige Nationalspieler traf nach einem Eckball per Kopf. Das 2:0 fiel in der 73. Minute durch Atakan Karazor, kurz nachdem bei Mainz Silvan Widmer den Platz verlassen hatte. (ram/sda)
