freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Justiz

Angriffsplan auf Zürcher Juden war laut Beschuldigtem «nur ein Scherz»

Angriffsplan auf Zürcher Juden war laut Beschuldigtem «nur ein Scherz»

29.10.2025, 10:2829.10.2025, 10:28

Der 51-jährige IV-Rentner, der wegen eines Angriffsplans auf Juden vor dem Winterthurer Bezirksgericht steht, hat bei der Befragung alles als «Scherz» bezeichnet. Er sei in einer «Happy Mood» gewesen und habe Leute hereinlegen wollen.

Er habe das alles nicht so gemeint, sagte der Beschuldigte am Mittwoch. «Ich mache immer gern Scherze, das wissen alle, aber der ging schief», sagte der Palästinenser aus dem Libanon. Er hätte nicht erwartet, dass sein Kollege die Polizei informiere.

Der frühere Hotelmanager kündigte im November 2024 per Whatsapp an, er werde im Zürcher «Judenquartier» zum Selbstmordattentäter. Mit drei Messern bewaffnet fuhr er in der S-Bahn von Winterthur nach Zürich und wurde dort noch im Bahnhof verhaftet. Zum Zeitpunkt dieses «Scherzes» war er stark betrunken.

Die Staatsanwaltschaft verstand keinen Spass. Sie klagte ihn wegen Vorbereitungshandlungen zu vorsätzlicher Tötung an. Die Staatsanwältin fordert eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren bedingt sowie die Einweisung in eine stationäre Massnahme. (sda)

Das wird dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Lisbon
29.10.2025 10:57registriert Januar 2019
Danke an den Freund, der das richtige getan hat!
230
Melden
Zum Kommentar
avatar
Macca_the_Alpacca
29.10.2025 10:56registriert Oktober 2021
Ich kenne solche Typen zur Genüge. Vor Gericht sagen sie dann jeweils, sie hätten das alles nicht so gemeint und ich wolle das nur böswillig interpretieren und sollen nicht so heikel Tun. Oft hat auch jemand anders ihnen gerate dieses und jenes zu Tun. Nur selber ist man nie schuld. Winden sich aber gleichzeitig weil sie genau wissen, dass sie da nun nicht mehr rauskommen. Ich rate solche Leute hart zu bestrafen.
201
Melden
Zum Kommentar
8
Meistgelesen
1
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
2
Ukraine entscheidet sich gegen US-Kampfjets – und für den schwedischen Gripen
3
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
4
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
5
USA planen totale Überwachung von Social Media – das solltest du wissen
Meistkommentiert
1
Neue EU-Verträge: 570'000 Personen würden nach 5 Jahren Recht auf Daueraufenthalt erhalten
2
Erneut Angriffe auf russische Raffinerien +++ EU soll Ukraine weitere Jahre finanzieren
3
«Was ist schlimmer: Kein Sex oder schlechter Sex?»
4
Wir haben die First Class im neuen Swiss-Flieger getestet – so war es
5
Social-Media-User riefen nach Aromat-Chips – jetzt liefert Zweifel die Antwort
Meistgeteilt
1
Trump, Xi, Putin: Wollt ihr ewig leben?
2
Mehr als 90 Tote bei Angriffen in Gaza +++ Israel will Waffenruhe wieder einhalten
3
Das sind die 10 tödlichsten Hurrikane – «Katrina» ist nicht der schlimmste
4
Südkorea verleiht Trump höchsten Verdienstorden ++ Trump äussert sich zu 3. Amtszeit
5
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
Spotify, Ryanair, Glühwein: Das musst du im November beachten
Nebst neuen Gesetzen kommt es im neuen Monat zu weiteren Veränderungen. Ausserdem startet die Vorweihnachtszeit.
Neukundinnen und -kunden müssen schon seit September mehr für das Premium-Abo zahlen, ab November gilt dies auch für bestehende Nutzerinnen und Nutzer. Neu kostet etwa ein Individual-Premium-Abo 15.95 Franken statt bisher 13.95 Franken. Das Student-Abo kostet 8.95 Franken (bisher: 7.95 Franken), das Duo-Abo 21.95 Franken (bisher: 18.95 Franken). Das Family-Abo wird ebenfalls teurer und kostet 26.95 Franken (bisher: 22.95 Franken).
Zur Story