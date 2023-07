Bild: keystone

Kein Witz: Vor dem Gotthard staut es – fast zwei Stunden Wartezeit

Der Ferienverkehr in der Schweiz nimmt nicht ab. Nach einem staureichen Wochenende hat sich vor dem Gotthard-Nordportal auf der A2 zwischen Erstfeld UR und Göschenen UR am frühen Montagnachmittag erneut eine zehn Kilometer lange Autokolonne gebildet.

Reisende mussten mit einer Wartezeit von bis zu einer Stunde und fünfzig Minuten rechnen, wie der Touring Club Schweiz (TCS) über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Zeitgleich wurde am Südportal zwischen Quinto TI und Airolo TI mit vier Kilometern Stau ebenfalls eine Verkehrsüberlastung registriert.

Am vergangenen Wochenende hatten sich sowohl am Samstag als auch am Sonntag Staus mit einer Länge von je 15 Kilometern vor dem Gotthard-Nordportal gebildet. Dies entsprach laut TCS einer Wartezeit von jeweils zwei Stunden und dreissig Minuten.

Am Sonntagnachmittag kam es zudem auch am Gotthard-Südportal zu einer Verkehrsüberlastung. Dort betrug die Staulänge fünf Kilometer bei einer Wartezeit von 50 Minuten. Unter anderem hatten im bevölkerungsreichsten Kanton Zürich an dem Wochenende die Sommerferien begonnen.

(yam/sda)