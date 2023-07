Schon wieder: Zehn Kilometer Stau vor Gotthard-Nordportal

Mehr «Schweiz»

Vor dem Gotthard-Nordportal zwischen Erstfeld und Göschenen hat sich am Sonntag einen zehn Kilometer langen Stau gebildet. Die Wartezeit betrug eine Stunde und vierzig Minuten.

Bereits am frühen Sonntagmorgen meldete der TCS-Verkehrsdienst Verkehrsüberlastung am Gotthard. Bis 13.00 Uhr wuchs der Stau stetig an.

Schon am Samstag – zum Beginn der Sommerferien im Kanton Zürich – kam es vor dem Gotthard zu einer Blechlawine. Zeitweise betrug die Staulänge 15 Kilometer, was einer Wartezeit von zwei Stunden und dreissig Minuten entsprach. (sda)