Ferienbeginn in Teilen der Schweiz: So sieht die Staulage aktuell aus

Du fährst gerade in die Ferien oder planst dies in den nächsten Stunden zu tun? Hier erfährst du alles über die aktuelle Staulage in der Schweiz. Diese Story wird laufend mit den aktuellsten Meldungen aktualisiert.

Die allgemeine Lage

In verschiedenen Schweizer Kantonen beginnen am 5. Juli die Sommerferien. Deshalb rechnen der TCS und das Bundesamt für Verkehr (ASTRA) mit erhöhter Staugefahr auf den Nationalstrassen und besonders am Gotthard. Laut dem TCS dürfte es an den nächsten sechs Wochenenden zu «sehr starkem Verkehr» kommen.

Bisher gibt es am Gotthard noch keine Verzögerungen wegen Verkehrsüberlastung – du hast also freie Fahrt.

Ferienbeginn in folgenden Kantonen

In diesen Kantonen beginnen die Sommerferien:

Appenzell Innerrhoden

Basellandschaft

Bern

Fribourg

Graubünden

Luzern

Neuchâtel

Nidwalden

Obwalden

St. Gallen

Schaffhausen

Schwyz

Solothurn

Thurgau

Uri

Zug

A3-Einfahrt bei Effingen gesperrt

Die Einfahrt auf die Autobahn A3 in Effingen AG in Fahrtrichtung Zürich wird ab Montag für neun Tage gesperrt. Während dieser Zeit werden Werkleitungen und der Deckbelag erneuert, wie die Firma NSNW (Nationalstrassen Nordwestschweiz) mitteilte.

Die Sperrung beginnt am Montag, 8. Juli ab 07.00 Uhr und dauert bis Dienstag, 16. Juli um 17.00 Uhr. Der Deckbelag sei in einem schlechten Zustand, schrieb die für den Autobahnunterhaltsdienst verantwortliche NSNW.

Trotz Wiederaufbau: A13 nicht als Alternative empfohlen

Die A13 kann wieder passiert werden. Bild: keystone

Die San-Bernardino-Route A13 als wichtige Nord-Süd-Transitstrecke ist wieder offen. Der durch die Unwetter weggespülte Strassenabschnitt bei Lostallo GR kann einspurig befahren werden. Dennoch empfiehlt das Astra die Strecke vorerst nicht als Alternativroute zur A2.

Man wolle zuerst sicherstellen, dass der Betrieb der A13 wie erwartet ausfalle, schrieb das Bundesamt für Strassen (Astra) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Freitagmorgen. Erst wenn es die Verkehrsbedingungen zuliessen, werde die A13 wieder als Alternativroute zur A2 am Gotthard empfohlen.

Zur Zeit können Personenwagen und der Schwerverkehr die reparierte Stelle der Autobahn A13 im Gegenverkehr mit Tempo 80 passieren. Die Öffnung des Streckenabschnitts sei seitens des Astra vor Ort überwacht worden, hiess es weiter. Planmässig seien auch die Wechseltextanzeigen, die Verkehrsteilnehmende zuvor über die Sperrung informiert hatten, umgeschaltet worden.

Bis die Autobahn wieder im gewohnten Umfang befahrbar ist, dauert es nach neusten Schätzungen bis im kommenden Herbst. Die Kapazität der A13 falle mit der Einschränkung aber schätzungsweise kaum geringer als bei Normalbetrieb aus.

A2 nach Unfall wieder befahrbar

Die Schäden nach dem Unfall wurden beseitigt, die A2 ist wieder normal befahrbar. Bild: kapo nidwalden

Ein Tanklastwagen ist am Donnerstagabend auf der A2 in Stansstad NW über eine Strecke von 40 Metern mit der linken Leitplanke kollidiert. Diese wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn gedrückt.

Wie die Kantonspolizei Nidwalden am Freitag mitteilte, haben sich auch Trümmerteile auf den beiden Fahrbahnen der Autobahn verteilt. Die A2 musste deswegen kurzzeitig in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Danach wurde der Verkehr einspurig über den Pannenstreifen geführt.

An der Leitplanke und am Zugfahrzeug des Sattelschleppers entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden. Der 38-jährige Chauffeur blieb unverletzt, seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. (leo/sda)