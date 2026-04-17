Die TCS-Webcan zeigt: Am Gotthard braucht man aktuell Geduld. Bild: tcs.ch

Stau am Gotthard-Nordportal auf zehn Kilometer angewachsen

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Auf der A2 vor dem Gotthard-Nordportal hat sich der Verkehr am Freitagabend zwischen Erstfeld und Göschenen UR auf einer Länge von zehn Kilometern gestaut. Reisende mussten mit einer Wartezeit von bis zu eineinhalb Stunden rechnen, wie der TCS mitteilte.

Grund für die Kolonnenbildung war eine Verkehrsüberlastung. Als Alternativroute empfiehlt der TCS die Alternativroute über die A13 via San-Bernardino-Tunnel.

Und auch in der Gegenrichtung vor dem Südportal staute sich der Verkehr: Zwischen Quinto und Airolo im Tessin führte die Blechlawine auf einer Länge von sechs Kilometern zu einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde. (sda)