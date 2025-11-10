wechselnd bewölkt
Zweite Röhre des Gubristtunnels soll per Anfang Dezember wieder öffnen

Zweite Röhre des Gubristtunnels soll per Anfang Dezember wieder öffnen

10.11.2025, 15:1510.11.2025, 15:16

Die fertig sanierte zweite Röhre des Gubristtunnels soll Anfang Dezember wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Blick in die sanierte 2. Roehre des Gubristunnels, aufgenommen anlaesslich einer Medienfuehrung am Montag, 10. November 2025 in Regensdorf. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Als Nächstes soll auch noch die erste Röhre saniert werden.Bild: keystone

Die Sanierungsarbeiten im Tunnel sind abgeschlossen, ab Anfang Dezember sollen wieder Autos durch die zweite Gubriströhre fahren können, wie es am Montag an einem Medienanlass des Bundesamts für Strassen (Astra) hiess. Die Arbeiten haben rund zwei Jahre gedauert.

Als Nächstes wird nun die Sanierung der ersten Röhre des Tunnels in Angriff genommen. Diese wird voraussichtlich ebenfalls rund zwei Jahre dauern.

Ab Ende 2027 sollen dann alle drei Röhren des Gubristtunnels geöffnet und der Ausbau der Nordumfahrung Zürich abgeschlossen sein. Die Kosten für den Ausbau belaufen sich auf insgesamt rund 1,55 Milliarden Franken. (nib/sda)

