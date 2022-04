Steinschlag-Alarm: Axenstrasse ist bis auf Weiteres gesperrt

Die zum Nationalstrassennetz gehörende Axenstrasse musste in der Vergangenheit immer wieder gesperrt werden. Die Schliessungen führten nicht nur zu Behinderungen auf dieser Zufahrt der Gotthardtransitachse, sondern beeinträchtigten auch den lokalen Verkehr zwischen den Kantonen Uri und Schwyz. (sda)

Verletzt wurde niemand und auch die Strasseninfrastruktur nahm nach bisherigen Erkenntnissen keinen Schaden. Der Verkehr wurde durch die Polizei gewendet, die Axenstrasse für den Verkehr zwischen dem Kreisel Flüelen und der Abzweigung Wolfsprung bis auf Weiteres gesperrt. Die Polizei empfiehlt, die gesperrte Axenstrasse grossräumig via Seelisbergtunnel und Luzern zu umfahren.

Autofahrer kracht in Buckten BL in zwei parkierte Autos

Ein 54-jähriger Autolenker ist am frühen Freitagmorgen auf der Hauptstrasse in Buckten BL von der Fahrbahn abgekommen und auf einem Garagenvorplatz in zwei parkierte Autos hineingefahren. Bei der Kollision hat sich der Lenker leicht verletzt und wurde ins Spital gebracht.