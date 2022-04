Astra-Bridge: Mobile Baustellenbrücke bereit für Premiere auf der A1

Mobile Baustellenbrücke kommt zum ersten Mal auf der A1 zum Einsatz

Das ist die «Astra-Bridge» Bild: keystone

Der erste Einsatz der mobilen Baustellenbrücke auf der A1 steht bevor. Nach erfolgreichen Tests wird sie am kommenden Wochenende bei der Sanierung des Autobahnabschnitts Recherswil-Luterbach im Kanton Solothurn eingesetzt.

Das teilte das Bundesamt für Strassen (Astra) am Montag mit. Dank der knapp 240 Meter langen «Astra-Bridge» sollen Unterhaltsarbeiten künftig ohne Spurabbauten möglich sein. Die Fahrzeuge rollen über eine mobile Brücke. Unter der Rampe laufen die Bauarbeiten.

Die zweispurige Brücke kann mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h befahren werden. Die Auffahrts- und Abfahrtsrampen weisen je ein Gefälle von gut sechs Prozent auf. Die Brücke sorgt laut Astra nicht nur für eine hohe Verkehrskapazität, sondern verbessert auch die Sicherheit der Bauarbeiter.

Bild: keystone

Montiert wird die «Astra-Bridge» in den Nächten vom kommenden Samstag (9.) und Sonntag (10. April) auf der A1 in Fahrtrichtung Bern nach der Verzweigung Luterbach SO. Der Verkehr wird zweispurig über die Brücke geführt. Darunter erfolgt bis voraussichtlich Mitte Juli 2022 der Deckbelagsersatz der Normalspur. (aeg/sda)