Elf Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal

Die Wartezeit betrug demnach bis zu eine Stunde und 50 Minuten. Die Autobahneinfahrt bei Göschenen sei gesperrt. Zudem bestehe zwischen Wassen und Göschenen in beiden Fahrtrichtungen Gefahr wegen Personen auf der Fahrbahn. Der TCS empfahl, als Ausweichroute die A13 durch den San-Bernardino-Tunnel zu nutzen. (dab/sda)

Vor dem Gotthard-Nordportal ist es am frühen Samstagmorgen erneut zu einem längeren Stau gekommen. Auf der Autobahn A2 zwischen Erstfeld und Göschenen staute sich der Verkehr auf elf Kilometer, wie der Verkehrsdienst TCS mitteilte.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

FCZ verliert gegen Sion 2:3 +++ Rapperswil-Jona mit Auftakt-Sieg in Challenge-League

Diese zwei Klubs wollen Okafor +++ Pirlo wird Trainer in Dubai

«So etwas habe ich in 38 Jahren nie gesehen» – ein Nachmittag im Zürcher FKK-Brennpunkt

«Schweizer zahlen gleich viel für Alkohol wie für Medikamente»: Roche-Chef kontert Kritik

Die europäischen Länder müssten mehr Geld für Medikamente aufwerfen, fordern die Hersteller. Das findet auch der Roche-Chef – und macht einen überraschenden Vergleich.

Wie viel dürfen lebensrettende Medikamente kosten? Die Schweizer Pharmachefs haben dazu eine klare Meinung: so viel, dass für Spitzenforschung – und üppige Dividenden – genügend Mittel übrig bleiben. Ansonsten, so droht derzeit der Novartis-Boss Vas Narasimhan, könnten Pharmafirmen ihre Produkte vom Markt nehmen. Bereits Tatsachen geschaffen hat Roche. Das Basler Unternehmen hat jüngst in der Schweiz ein Krebsmedikament zurückgezogen. Offenbar konnte man sich mit dem Bundesamt für Gesundheit nicht auf einen Preis einigen.