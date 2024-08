Rund 920'000 Raver brachten Zürich zum Kochen. Bild: keystone

29 Festnahmen an Street Parade – grösstenteils verlief die Tanzparty aber friedlich

Die Street Parade ist am Samstag grösstenteils friedlich verlaufen. 29 Personen verschiedener Nationalitäten wurden jedoch wegen verschiedener Delikte festgenommen.

Wie in den vergangenen Jahren häuften sich am Abend und in der Nacht Meldungen wegen Streitereien und Auseinandersetzungen, wie die Stadtpolizei Zürich am Samstag mitteilte. Auch dieses Jahr seien mehrheitlich Diebstahlanzeigen erstattet worden. Unter anderem seien bei einem 34-jährigen Rumänen über 30 Mobiltelefone sichergestellt worden.

Kurz vor 20.30 Uhr kam es laut Mitteilung an der Genferstrasse zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 38-jährigen Schweizer, zwei Jugendlichen und einem jungen Erwachsenen. Im Verlauf dieses Streits sei einer der Jugendlichen mit einer Stichwaffe verletzt worden. Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen auf.

Kurz nach Mitternacht sei am Utoquai ein 21-jähriger Mann von mehreren Personen angegriffen und am Kopf verletzt worden. Die Sanität von Schutz & Rettung Zürich brachte ihn ins Spital.

Die Street Parade 2024 im Video Video: watson/Sabeth Vela, Michael Shepherd

Drogen und Sexualdelikt

Betäubungsmittelfahnder stellten in Zusammenhang mit der Street Parade 150 Portionen Ecstasy, 45 Portionen MDMA, 4 Gramm Amphetamin und rund 250 Gramm Kokain sicher, wie es weiter hiess. Auch wegen eines Sexualdelikts seien Ermittlungen aufgenommen worden.

Die Wasserschutzpolizistinnen hätten mehrere Tauchgänge durchgeführt, weil Schwimmer als vermisst gemeldet worden seien. Alle Vermisstmeldungen seien revoziert worden.

Zudem habe es zwölf Verzeigungen wegen Lärms, illegalen Alkoholverkäufen, Zollvergehen sowie vereinzelten Verstössen gegen das Gastgewerbegesetz gegeben. Und 18 Personen seien in die Zürcher Ausnüchterungs- und Betreuungsstelle eingeliefert worden. Auch Drohnen führten dieses Jahr zu Polizeieinsätzen. (sda)