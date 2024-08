Video: watson/Sabeth Vela, Michael Shepherd

Drogen, Glitzer und Schweiss: Das war die Street Parade 2024

Die Street Parade ist 31 geworden. Wir waren vor Ort und haben die schönsten Momente eingefangen.

Alle Jahre wieder lockt die Street Parade Tausende von Menschen nach Zürich. So feiern auch 2024 knapp eine Million Menschen die grösste Technoparty der Welt in der Grossstadt. Wir waren vor Ort, haben mit einem Drogenexperten gesprochen, die besten Outfits der ganzen Parade gesucht und... viel geschwitzt. So war es durchgehen 30 Grad und kein einziges Wölkchen hat sich am Himmel gezeigt. Wenn du die Street Parade verpasst hast oder noch einmal eintauchen möchtest, dann jetzt hier Film ab:

Die Street Parade 2024 im Video Video: watson/Sabeth Vela, Michael Shepherd

