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Störung bei Salt Sunrise, Netflix, Tiktok

FILE - A person uses a smartphone in Chicago, Sept. 16, 2017. (AP Photo, File) New York Addictive Feeds
Die Mobilfunkanbieter hatten am Freitagabend Probleme.Bild: keystone

Salt und Sunrise betroffen: Störung bei mehreren Anbietern

Am Freitagabend meldeten Nutzerinnen und Nutzer unterschiedlicher Anbieter eine technische Störung. So etwa bei den Schweizer Mobilfunkanbietern Salt und Sunrise, aber auch andere Dienste schienen betroffen.
15.05.2026, 19:2915.05.2026, 21:10

Bei den Mobilfunkanbietern Salt, Swisscom und Sunrise ist es am Freitagabend zu einer Störung gekommen. Auf der Internetseite von allestoerungen.ch meldeten zahlreiche Userinnen und User Probleme. Auch Netflix, Tiktok oder Cloudflare schienen betroffen.

Die Swisscom schrieb auf ihrer Internetseite, dass es ein Problem gibt. Der Grund wurde nicht genannt. Wenig später teilte ein Sprecher jedoch mit, dass die Swisscom von der Störung nicht betroffen war. Es seien Meldungen von Swisscom-Kunden eingegangen, die aufgrund der Störung bei Salt bei Anrufen nicht durchgekommen seien. Bei der Swisscom selbst habe es jedoch keine Störung gegeben.

Nach kurzer Zeit war die Störung schliesslich behoben. Gemäss allestörungen.ch läuft mittlerweile alles wieder normal. (vro)

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