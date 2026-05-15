Wir, wenn du uns auf Google zu deinen bevorzugten Quellen hinzufügst. Bild: Shutterstock

Wie du watson mit zwei Klicks helfen kannst

Als werbefinanzierte Newsplattform ist watson auf euch Userinnen und User angewiesen – genauso wie auf das Wohlwollen von Digitalkonzernen wie Google. Mit der Funktion «Bevorzugte Quellen» kannst du unsere Arbeit unterstützen – so geht es.

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Google hat eine neue Funktion mit dem Namen «Bevorzugte Quellen» eingeführt. Damit kannst du festlegen, welche Medien häufiger in den Nachrichtenresultaten der Suchmaschine erscheinen sollen. So fügst du watson in wenigen Sekunden hinzu und das willst du zur neuen Google-Funktion wissen:

Wozu dient die Funktion «Bevorzugte Quellen» von Google?

Neu kannst du aktiv mitbestimmen, welche Newsseiten dir auf Google häufiger angezeigt werden. screenshot google

Wenn du nach einem aktuellen Thema suchst, zeigt Google häufig einen Bereich «Top-Meldungen» oder «Schlagzeilen» mit mehreren Newsstorys an. Dank der Funktion «Bevorzugte Quellen» kannst du der Suchmaschine mitteilen, welchen Medien du besonders vertraust. Storys dieser Seiten werden dadurch regelmässiger in deinen Nachrichtenresultaten erscheinen.

Andere Medien werden dadurch nicht ausgeblendet: Google zeigt weiterhin unterschiedliche Quellen an. Die Funktion erhöht aber die Sichtbarkeit von Medien, die du bereits schätzt. So kannst du beispielsweise sicherstellen, dass dir vermehrt Schweizer und weniger deutsche Medientitel angezeigt werden.

Wie fügt man watson zu den «Bevorzugten Quellen» hinzu?

Einige von euch haben wir bereits mit diesem Pop-up behelligt. screenshot: watson

Am schnellsten geht das direkt über die Verwaltungsseite für bevorzugte Quellen von Google. Melde dich dafür mit deinem Google-Konto an, suche nach «watson.ch» (oder klicke auf diesen Link) und aktiviere das entsprechende Kästchen. Du brauchst nicht zu speichern, der ganze Zauber ist damit bereits getan.

Das funktioniert sowohl auf dem Smartphone als auch am Computer und dauert nur wenige Sekunden.

Wie unterstütze ich damit watson?

Indem du watson zu deinen bevorzugten Quellen hinzufügst, erleichterst du den Zugriff auf die Storys in Google News und bei der Informationssuche. Gleichzeitig unterstützt du ein digitales Schweizer Medium.

Diese Funktion ersetzt weder die App noch den direkten Besuch der Website: Sie hilft uns lediglich dabei, unsere Inhalte von watson über Google-Plattformen weiter zu streuen. (leo/hun)