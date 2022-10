Albert Rösti will Bundesrat werden – um 13 Uhr tritt er vor die Medien

Er gilt als Kronfavorit für die Nachfolge von Ueli Maurer: der Berner Ex-SVP-Präsident Albert Rösti. Letzte Woche wollte sich der promovierte Agronom und Berater aber noch nicht festlegen. Er wolle zunächst mit seiner Familie und seiner Partei darüber sprechen. «Zu gegebener Zeit werde ich dann entscheiden, ob ich in dieses Rennen steige», sagte der 55-Jährige.

Albert Rösti war von 2016 bis 2020 Präsident der SVP. Bild: keystone

Nun scheint der Zeitpunkt gekommen: Die SVP-Wahlkreisverbände Thun und Berner Oberland laden um 13 Uhr zu einer Medienkonferenz. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird Rösti dann seine Kandidatur bekannt geben.

Rösti ist Gemeindepräsident von Uetendorf und seit 2011 Nationalrat. Von 2016 bis 2020 war er Präsident der Schweizerischen Volkspartei.

Saltmann preschte vor

Bereits am Freitag hat der Berner SVP-Ständerat Werner Salzmann seine Kandidatur bekannt gegeben. Er habe das Anforderungsprofil studiert und sei zum Schluss gekommen, dass er es erfülle. Die SVP Mittelland Nord meldete Salzmanns Bewerbung bei der Kantonalpartei an, welche das an die Findungskommission weiterleiten wird.

Der 59-jährige Salzmann ist Chefexperte bei der Steuerverwaltung des Kantons Bern. Er ist seit 2019 Ständerat, zuvor war er während einer Legislatur Nationalrat. Salzmann war früher Präsident der kantonalen SVP.

Das letzte Wort in Sachen Bundesratskandidatur hat die SVP-Fraktion der Bundesversammlung. Deren Nomination erfolgt voraussichtlich am 18. November. Die Wahl der neuen Bundesrätin oder des neuen Bundesrats findet in der Wintersession der Eidgenössischen Räte am 7. Dezember statt. (sda)