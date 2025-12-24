Bundesrat Guy Parmelin dürfte seine Amtszeit bis Ende 2027 fortsetzen. Bild: keystone

Bundesrat Guy Parmelin will bis Ende 2027 weitermachen

Bundesrat Guy Parmelin dürfte seine Amtszeit bis Ende 2027 fortsetzen, sofern keine schwerwiegenden gesundheitlichen Probleme auftreten. Das hat er in einem Interview mit einer Westschweizer Zeitung bekanntgegeben.

Auf die Frage nach den Prognosen, wonach er den Bundesrat nach Ablauf seiner Amtszeit als Präsident im Jahr 2026 verlassen werde, antwortete Parmelin, dass er für eine Legislaturperiode gewählt worden sei. «Aber die Gesundheit hat Vorrang. Ich gehe die Dinge nacheinander an», erklärte er der Tageszeitung «La Côte» am Mittwoch.

«Wir werden ein äusserst ereignisreiches Präsidialjahr erleben. Und wir befinden uns in der Vorbereitungsphase für die Agrarpolitik 2030», sagte der Bundesrat.

Treffen mit Trump am WEF?

Was den Abschluss eines Zollabkommens mit den USA angeht, würden die Verhandlungen nicht direkt mit US-Präsident Donald Trump geführt. «Wenn ich ihn beim Weltwirtschaftsforum in Davos empfangen werde, kann ich ihm sagen, dass wir bereit sind», sagte der Waadtländer.

Die USA kannten die parlamentarischen Verfahren in der Schweiz, einschliesslich der Möglichkeit eines Referendums. «Wir haben bereits begonnen, unsere Verpflichtungen zu erfüllen», fügte der 66-Jährige hinzu.

Auf die Frage nach dem Fehlen eines SVP-Staatsrats in der Waadtländer Regierung antwortete der Abgeordnete aus Bursins VD, er wolle sich nicht in die Waadtländer Politik einmischen. «Aber ich denke, dass es an der Zeit ist, dass die Partei, die einen Grossteil der Waadtländer Bevölkerung vertritt, im Staatsrat vertreten ist.»

In der aktuellen Situation brauche es alle Kräfte. Es sei immer besser, wenn eine Partei in die Angelegenheiten eingebunden sei, sich mitverantwortlich und beteiligt fühle, so der Bundespräsident 2026. (sda)