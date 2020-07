Schweiz

SVP

Ein Favorit sagt ab: Roland Rino Büchel will nicht SVP-Präsident werden



Ein Favorit sagt ab: Roland Rino Büchel will nicht SVP-Präsident werden

Der St. Galler Nationalrat steht bei den SVP-Präsidentenwahlen Ende August nicht zur Verfügung. Im «Sonntagsblick» macht er gesundheitliche Probleme geltend.

Bild: KEYSTONE

Beim Rätselraten um die Nachfolge von SVP-Präsident Albert Rösti gibt es einen Namen weniger: «So sehr mich das Präsi­dium der SVP reizt, es ist einfach nicht möglich», sagt der St. Galler Nationalrat Roland Rino Büchel im Sonntagsblick.

Er führt medizinische Gründe an: Wegen Netzhautablösungen in den Augen habe er bereits mehrmals operiert werden müssen. Auch wenn er beruflich voll belastbar sei, liege eine politische Aufgabe wie jene des Parteipräsidenten nicht drin. Das Amt hätte ihn gereizt, und er hätte es sich aus zugetraut, so Büchel im «Sonntagsblick.» Allerdings müsse er mit ungeplanten Behandlungen und Ruhepausen rechnen, dies sei mit der Führung einer Partei nicht vereinbar. (wap/bzbasel.ch)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Wahlen 2019: Das sind die Neuen in Bern «Erich Hess, wovor hast du mehr Angst als vor Ausländern?» Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter