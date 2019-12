Zum Zmorge in der Nationalrats-WG in Bern – hier wohnen drei Parteien unter einem Dach

So etwas hat es in der Schweiz noch nie gegeben: Drei Jung-Nationalräte (FDP, SVP, Grüne) wohnen zusammen in Bern in einer Wohngemeinschaft. Wer sie zur Einweihungsparty einladen und welche Parlamentsdiskussionen am Esstisch weitergeführt werden – zum Frühstück in der Polit-WG.

Dass hier im Monbijou-Quartier drei Leute in einer nicht herkömmlichen Wohngemeinschaft zusammengefunden haben, verrät bereits das Namensschild an der Klingel: «Ryser / Egger / Silberschmidt #PolitWG».

Was draufsteht, ist auch drin. Seit zwei Wochen wohnen die drei Jung-Nationalräte zusammen in Bern. Franziska Ryser von den Grünen, Mike Egger von der SVP und Andri Silberschmidt von der FDP sorgten mit ihrer parteiübergreifenden WG für viel Erstaunen – auch über der Landesgrenze hinaus. …