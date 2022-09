Erneut langer Stau vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden

Obwohl die Sommerferien in der Schweiz vorbei sind, war am Samstag vor dem Gotthard-Tunnel auf der A2 erneut Geduld gefragt: Kurz nach 12.00 Uhr stauten sich die Fahrzeuge zwischen Erstfeld und Göschenen in Richtung Süden auf einer Länge von 14 Kilometern.

Der Zeitverlust betrug bis zu zwei Stunden und 20 Minuten, wie der Touring Club der Schweiz (TCS) via Twitter mitteilte. Als Alternativroute wurde die A13 via den San-Bernardino-Tunnel empfohlen.

Stau gab es auch in der Gegenrichtung: Zwischen Quinto und Airolo staute sich der Verkehr auf sechs Kilometern Länge. Der Zeitverlust betrug bis zu einer Stunde. (sda)