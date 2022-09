Messerattacke von Lugano: Bundesanwaltschaft fordert 14-jährige Freiheitsstrafe

Polizeieinsatz nach der Messerattacke von Lugano Bild: keystone

Die Staatsanwaltschaft fordert im Prozess gegen die Täterin der Messerattacke von Lugano eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren. Die 29-Jährige sei des mehrfachen versuchten Mordes sowie der Widerhandlung gegen das IS-/Al-Kaida-Gesetz schuldig zu sprechen.

Die Angeklagte habe nicht einmal in Anbetracht der gezeigten Bilder der Schnittwunden ihrer Opfer Reue oder Bedauern gezeigt, sagte die Staatsanwältin am Donnerstag vor Bundesstrafgericht. Zudem habe die 29-Jährige festgehalten, dass sie das Attentat wiederholen würde, wenn auch nicht in der Schweiz. (aeg/sda)