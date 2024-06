Polizisten nach Unfall des Tessiner Regierungsrats Gobbi angeklagt

Beide Polizisten haben bei der Tessiner Kantonspolizei eine Führungsfunktion inne. Die Strafuntersuchung gegen einen dritten Polizisten wird hingegen eingestellt, wie die Tessiner Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Gegen den Regierungsrat selbst wurde in Zusammenhang mit dem Unfall nicht ermittelt.

Die Tessiner Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen zwei Polizisten, die im vergangenen November in einen Verkehrsunfall von Regierungsrat Norman Gobbi (Lega) involviert waren. Es geht um die Straftatbestände Beihilfe und Anstiftung zu einer Straftat beziehungsweise Mittäterschaft.

Lieferwagen brennt auf Parkplatz in Zollikofen – niemand verletzt

Ein Lieferwagen ist am Montagnachmittag auf einem Parkplatz in Zollikofen abgebrannt. Dabei wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug hatte auf einem Parkplatz in der Gemeinde Münchenbuchsee kurz vor 16 Uhr aus zunächst unbekannten Gründen Feuer gefangen und erlitt Totalschaden.