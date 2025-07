Alle Bundesratsmitglieder werden teils mehrere Ansprachen an verschiedenen Orten zum Schweizer Nationalfeiertag halten. Bild: keystone

Alle Bundesratsmitglieder treten an 1.-August-Veranstaltungen auf

Auch am diesjährigen Nationalfeiertag nehmen alle Mitglieder der Landesregierung an Veranstaltungen teil. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter beschränkt sich am 1. August allerdings auf einen einzigen Auftritt auf dem Rütli im Kanton Uri.

Ebenfalls am Vierwaldstättersee, im schwyzerischen Gersau, hält Aussenminister Ignazio Cassis seine 1.-August-Rede. Auch er nimmt nur an einer Veranstaltung teil.

Verteidigungsminister Martin Pfister wird am 1. August an drei verschiedenen Orten Ansprachen halten. Der dienstjüngste Bundesrat wird am Brunch auf dem St. Galler Bauernhof Rimensberg teilnehmen, dann nach Amriswil im Thurgau reisen und schliesslich in Freiburg reden.

Auch Justizminister Beat Jans wird drei Reden halten. Der Basler reist am Morgen nach Schaffhausen und am Mittag nach Altdorf, bevor er den Tag in Windisch im Kanton Aargau beendet.

Marathonprogramm für Rösti

Bundesrat Albert Rösti wird am 31. Juli und am 1. August insgesamt sechs Ansprachen halten. Er beginnt seine Reise in Basse-Vendline im Jura, bevor er nach Luzern reist. Am nächsten Tag wird er nach Goms im Wallis, ins freiburgische Pierrafortscha und nach Les Planchettes im Kanton Neuenburg reisen, bevor er im Baselbieter Oberbölchen auftritt.

Albert Rösti wird insgesamt sechs Reden halten. Bild: keystone

Auch Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider wird an zwei Tagen an Anlässen zum Nationalfeiertag teilnehmen. Am 31. Juli wird sie in Rorschach im Kanton St. Gallen sein. Am nächsten Tag reist sie am Vormittag ins freiburgische Delley und am Abend nach Tresa im Tessin.

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider wird drei Ansprachen während zwei Tagen halten. Bild: keystone

Guy Parmelin hält seine erste Rede am 31. Juli in der Walliser Gemeinde Fully. Am 1. August nimmt der Wirtschaftsminister am Bauernhofbrunch auf dem Solothurner Stüdelihof teil, bevor er seinen Tag in Klosters in Graubünden ausklingen lässt.

Auch Parteispitzen reden

Auch die Präsidentinnen und Präsidenten der Parteien haben zahlreiche Auftritte im ganzen Land. So wird SVP-Präsident Marcel Dettling im schaffhausischen Thayngen erwartet sowie in Regensdorf und Dürnten im Kanton Zürich. FDP-Präsident Thierry Burkart hat am 1. August Redetermine in Teufenthal-Unterkulm, Siglistorf und Böttstein im Aargau.

FDP-Präsident Thierry Burkart wird drei Ansprachen am 1. August halten. Bild: keystone

Mitte-Parteipräsident Philipp Matthias Bregy hat bereits am 31. Juli einen Auftritt in Kandersteg im Berner Oberland und am 1. August im solothurnischen Lostorf und in Fiesch in seinem Heimatkanton Wallis. Die Parteipräsidentin der Grünen, Lisa Mazzone, hält am 1. August eine Rede in Rümlang im Kanton Zürich.

Die SP-Partei-Co-Spitzen Mattea Meyer und Cédric Wermuth haben bislang keine Auftritte am 1. August geplant.

Wer Parlamentsluft schnuppern möchte, kann das am 1. August im Bundeshaus in Bern. Dieses öffnet seine Türen von 8.30 bis 16.30 Uhr. Mehrere Räumlichkeiten können frei besichtigt werden. Zudem stellen sich Nationalratspräsidentin Maja Riniker und Ständeratspräsident Andrea Caroni Fragen aus dem Publikum.

Bauernhöfe laden zum Brunch

Rund 270 Bauernhöfe in der ganzen Schweiz laden zum traditionellen 1.-August-Brunch ein. Ob auf dem Hof im Flachland, in den Hügeln oder in den Alpen – überall erwarten die Gäste regionale Spezialitäten und frische Produkte direkt vom Hof, wie der Bauernverband verspricht.

Ziel sei es, Brücken zwischen der Bevölkerung und der Landwirtschaft zu schlagen und einen Blick hinter die Kulissen der einheimischen Lebensmittelproduktion zu ermöglichen. (sda)