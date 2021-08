Schweiz

Erneut Stau vor beiden Portalen des Gotthard-Strassentunnels der A2: Wegen Verkehrsüberlastung standen ab Sonntagmittag vor dem Nordportal zwischen Erstfeld und Göschenen UR die Autos auf zwölf Kilometern. Der Zeitverlust betrug bis zu zwei Stunden.

Am frühen Sonntagabend stauten sich die Fahrzeuge noch auf sieben Kilometern, wie der Verkehrsdienst TCS schrieb. Im Lauf des Sonntagabends wurde die Kolonne dann kürzer, bis sie ganz verschwand.

Im Tessin wuchs die Autoschlange zwischen Quinto und Airolo am Nachmittag auf bis sechs Kilometer an. Der Zeitverlust betrug eine Stunde. Wegen eines Pannenfahrzeugs war der Tunnel kurz nach 11.00 Uhr vorübergehend gesperrt. Erst am späten Abend löste der Stau sich auf.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte der Ferienverkehr auf beiden Seiten des Tunnels zu Stau geführt. Am Samstagmorgen stauten sich in Göschenen die Fahrzeuge auf einer Länge von zwölf Kilometern. Von Süden her wuchs der Stau bis Mittag auf sieben Kilometer.

Am Vor-Wochenende hatten sich vor dem Nordportal in Göschenen die Autos auf einer Länge von bis zu 14 Kilometern gestaut, in Airolo waren es maximal zehn Kilometer. Doch auch unter der Woche bildeten sich vor dem nur zweispurigen Gotthard-Strassentunnel mehrmals Staus von mehr als zehn Kilometer Länge. (sda)

