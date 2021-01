Das Tessin stimmt zweiwöchiger Elternzeit zu – und nimmt damit eine Pionierrolle ein

Das kranke Gericht in Bellinzona – die Mehrheit des Personals hat Angst vor der Arbeit

Eine Mobbingexpertin analysierte die Situation am Bundesstrafgericht – und kam zu alarmierenden Befunden. Im Wesentlichen bestätigen die Ergebnisse, was CH Media-Recherchen bereits letztes Jahr ergeben haben.

Die Stimmungslage am Bundesstrafgericht in Bellinzona ist alarmierend. Eine im letzten Oktober fertiggestellte Analyse einer unabhängigen Spezialistin ergab: Mehr als die Hälfte aller Mitarbeitenden am Gericht leidet unter gesundheitlichen Problemen.

Die Analyse bestätigt im Wesentlichen Artikel von CH Media vom Dezember 2019, die von einer «Art Sittenzerfall am Bundesstrafgericht» sprachen. Die 27 Seiten starke Untersuchung, die an die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Bundesparlaments …