Die spektakuläre Rettung im Video. Video: watson/Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz

Kurioser Einsatz im Tessin – Kuh muss nach Fasnacht aus Pool gefischt werden

Die Besuchenden der Tessiner Fasnacht hatten offensichtlich ein ausgelassenes Fest: Am Tag nach dem Umzug badete in einem privaten Schwimmbecken plötzlich eine Kuh.

Mehr «Schweiz»

Während die Fasnacht im Tessin in vollem Gange war, feierten die Menschen offenbar ziemlich ausgelassen. So staunte am Morgen danach ein Hausbesitzer nicht schlecht, als er in seinen Swimmingpool blickte: So fand er darin eine Kuh vor, die rumplantschte.

Der Morgen danach: Die Kuh musste kompliziert geborgen werden. Bild: Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz

«Diese Geschichte mag kurios erscheinen, aber sie zeigt eindrucksvoll, wie wichtig ein professioneller Grosstierrettungsdienst ist.» Joachim Mock, GTRD-Stützpunkt Tessin

Was zunächst amüsant erscheint, erforderte eine mühsame Rettungsaktion. Ein Team des Grosstierrettungsdiensts rettete anschliessend das Tier sicher aus dem Pool. Mithilfe eines Tier- Bergungs- und Transportnetz (TBTN) und eines Frontladetraktors gelang es den Experten, die Kuh schonend zu befreien und zurück zu ihrer Herde zu bringen, die bereits wieder im Stall wartete. Wie die Kuh im Pool landete, ist derweil unklar. (les)