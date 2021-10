Wetter: Die Niederschläge im Tessin sind noch nicht zu Ende

Das Tessin wird ordentlich verregnet – Niederschläge noch nicht zu Ende

In einigen Gebieten des Kantons Tessin ist in den vergangenen 48 Stunden viel Regen gefallen. Die höchste Niederschlagsmenge wurde mit rund 192 Millimetern auf der Alp Robièi verzeichnet, wie SRF Meteo in der Nacht auf Dienstag meldete.

Auch in Mosogno im Onsernonetal fielen mit 161 Millimetern und in Cevio im Maggiatal mit 125 Millimetern grosse Regenmengen. In Airolo südlich des Gotthardpasses waren es 120 Millimeter. In Locarno-Monti wurden 92 Millimeter registriert. Am Dienstag soll es laut SRF Meteo weiter regnen.

Wegen Hochwassergefahr ist die Bahnverbindung von Locarno durch das Centovalli nach Domodossola (I) auf unbestimmte Zeit unterbrochen, wie die Bahnverkehrsinformation auf ihrer Webseite meldet. Die Reisenden werden mit Ersatzbussen befördert.

Den meisten Regen bekamen bis Montagabend der Nordwesten des Tessins, das Misox und das Bergell ab, wie Meteonews mitteilte. Grosse Regenmengen registrierten die Meteorologen auch in Gebieten des Jura. Im Mittellandes dagegen blieb es meist bei ein paar Millimetern Regen. Im Norden des Kantons Graubünden blieb es trocken. (saw/sda)