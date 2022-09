Thurgauer Teppich-Leiche erneut Thema am Gericht Frauenfeld

Thurgauer Teppich-Leiche findet immer noch keine Ruhe

Bild: Kapo tg

Vor dem Bezirksgericht Frauenfeld TG stehen am heutigen Mittwoch zwei Männer, denen Störung des Totenfriedens vorgeworfen wird. Es geht um die Leiche einer jungen Frau, die im Januar 2018, eingerollt in einen Teppich, in einem Waldstück in Zezikon entdeckt worden war.

Die 20-Jährige war gemäss Ermittlungen im November 2017 in der Wohnung eines heute 41-jährigen Niederländers im Kanton Thurgau gestorben. Die Todesursache konnte im Nachhinein nicht mehr geklärt werden. Die Fachleute nahmen «am ehesten Tod nach Drogenkonsum» an.

Der Niederländer rief damals nicht etwa die Rettungskräfte, sondern seine beiden Freunde, einen heute 41-jährigen und einen 53-jährigen Schweizer. Gemeinsam verpackte das Trio die Leiche in eine Decke, einen Duvetanzug und einen Teppich und verschnürte sie. Die beiden Schweizer transportierten sie dann in den Wald, während der Niederländer die Sachen der Frau entsorgte.

Getrennte Verfahren

Das Verfahren gegen die Schweizer wurde von jenem gegen den Niederländer abgetrennt. Erst war die Schuldfähigkeit des Älteren abzuklären, der zur Zeit des Vorfalls schwere Drogen- und Alkoholprobleme hatte.

Dies ist nun offenbar erfolgt, und die beiden Schweizer haben sich vor Gericht wegen Störung des Totenfriedens zu verantworten. Die Staatsanwaltschaft fordert bedingte Geldstrafen und Bussen. Ihre Verteidiger plädieren auf Freisprüche.

Den Niederländer hat das Bezirksgericht Frauenfeld bereits im Mai 2021 der Störung des Totenfriedens, der Vergewaltigung einer anderen jungen Frau sowie weiterer Delikte schuldig gesprochen. Es verhängte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten und ordnete Landesverweisung an. (aeg/sda)