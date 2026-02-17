Das Trinkwasser in Stettfurt TG ist verunreinigt

Die Wasserversorgung in Stettfurt TG hat am Dienstag eine Verschmutzung des Trinkwassers festgestellt. Bis auf Widerruf darf die Bevölkerung kein Trinkwasser aus den Leitungen beziehen, teilt die Gemeinde auf ihrer Webseite mit.

In Stettfurt TG ist das Trinkwasser verunreinigt. Bild: keystone

Das Wasser sei mikrobiologisch verunreinigt, heisst es auf einem Flugblatt. Zuvor seien Meldungen über eine Trübung des Wassers eingegangen, erklärte eine Gemeindemitarbeiterin gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Gemäss Flugblatt werden ab Dienstagnachmittag an die Bevölkerung Wasserflaschen verteilt. Die Wiederherstellung der Trinkwasserversorgung könnte mehrere Tage dauern. Aktuell ist das gesamte Gemeindegebiet betroffen.

Weiterhin möglich seien die Nutzung des Geschirrspülers bei mindestens 80 Grad, die allgemeine Reinigung, die Toilettenspülung, das Duschen oder das Wäschewaschen mit Maschinen. (hkl/sda)