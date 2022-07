Weitere akute Herpes-Fälle gibt es in der Zürcher Elefantenherde derzeit nicht. (saw/sda)

Die Elefantenkuh war seit letzter Woche wegen des für Elefanten typischen Elefantenherpes-Virus in intensiver Behandlung. Diese Krankheit, die innere Blutungen und Organversagen auslösen kann, ist sowohl unter Zooelefanten als auch unter wilden Elefanten verbreitet.

Nach dem jungen Elefantenbullen Umesh ist im Zoo Zürich erneut ein Elefant an den Folgen einer Herpes-Virusinfektion gestorben: Die achtjährige Omysha starb in der Nacht auf Montag, wie der Zoo mitteilte.

Zweiter Elefant im Zoo Zürich stirbt an Herpes-Virus

