Bei Wassen musste ein auf die Autobahn geratenere Hirsch geschossen werden. Bild: KEYSTONE

Hirsch verirrt sich auf Autobahn – Wildhüter erschiessen ihn

Ein Hirsch sorgte am Samstagmorgen bei der Autobahneinfahrt Wassen für einen Polizeieinsatz – das Tier musste später aus Sicherheitsgründen durch die Wildhut getötet werden.

Am Samstagmorgen, kurz nach 8 Uhr, wurde die Kantonspolizei Uri darüber informiert, dass sich ein Hirsch im Bereich der Autobahneinfahrt Wassen befindet. Die ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei Uri versuchte gemeinsam mit Wildhütern, das Wildtier zu lokalisieren und aus dem Gefahrenbereich zu vertreiben, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Die Versuche blieben jedoch erfolglos. Aufgrund der akuten Gefahr für das Tier sowie für die Verkehrssicherheit wurde der Hirsch um 11.45 Uhr durch die Wildhut erlöst. Aus Sicherheitsgründen wurde dafür die Ein- und Ausfahrten Wassen und der Gotthard-Strassentunnel in Fahrtrichtung Nord kurzzeitig gesperrt. (cst) (bzbasel.ch)