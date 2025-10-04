trüb und nass15°
DE | FR
burger
Schweiz
Tier

Hirsch verirrt sich auf Autobahn – Wildhüter erschiessen ihn

Autos und Lastwagen bilden kilometerlange Staus auf der Autobahn A2, weil die Autobahn von zwei auf eine Spur reduziert wird, um in den Gotthard-Strassentunnel zu gelangen, aufgenommen neben dem Dorf ...
Bei Wassen musste ein auf die Autobahn geratenere Hirsch geschossen werden.Bild: KEYSTONE

Hirsch verirrt sich auf Autobahn – Wildhüter erschiessen ihn

Ein Hirsch sorgte am Samstagmorgen bei der Autobahneinfahrt Wassen für einen Polizeieinsatz – das Tier musste später aus Sicherheitsgründen durch die Wildhut getötet werden.
04.10.2025, 18:0104.10.2025, 18:01

Am Samstagmorgen, kurz nach 8 Uhr, wurde die Kantonspolizei Uri darüber informiert, dass sich ein Hirsch im Bereich der Autobahneinfahrt Wassen befindet. Die ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei Uri versuchte gemeinsam mit Wildhütern, das Wildtier zu lokalisieren und aus dem Gefahrenbereich zu vertreiben, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Die Versuche blieben jedoch erfolglos. Aufgrund der akuten Gefahr für das Tier sowie für die Verkehrssicherheit wurde der Hirsch um 11.45 Uhr durch die Wildhut erlöst. Aus Sicherheitsgründen wurde dafür die Ein- und Ausfahrten Wassen und der Gotthard-Strassentunnel in Fahrtrichtung Nord kurzzeitig gesperrt. (cst) (bzbasel.ch)

Mehr Wild:

Bündner Jäger schiessen 3500 Hirsche – 14 Wölfe im September erlegt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
3
Erntemond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
4
Kaltfront im Anmarsch – doch für nächste Woche gibt es gute Nachrichten
5
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
Meistkommentiert
1
Der Bund will Tempo 80 auf Hälfte der Schweizer Autobahnen
2
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
3
Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken
4
Ueli Maurer ist wieder in China – als «ehemaliger Präsident»
5
Blinddate mit Gen-Z-Girl
Meistgeteilt
1
Palästinenser melden weitere Angriffe Israels in Gaza +++ EDA fordert rasche Schritte
2
Verletzte nach Beschuss von Bahnhof in Schostka +++ Nächtliche Angriffe in der Ukraine
3
Vier Tote bei US-Angriff vor Küste Venezuelas ++ Trump will Unis mit Förderung belohnen
4
Über 1000 Bussen am Tag: Birsfelder «Durchgangszölle» ernten Kritik
5
Russell dominiert im Qualifying in Singapur +++ IIHF lanciert neuen Nationen-Cup
Servus statt Grüezi – Swiss geht bei der Pilotensuche in die Ösi-Offensive
Die Schweizer Fluggesellschaft benötigt dringend Cockpit-Personal. Nun versucht sie Angestellte der Schwesterairline in Österreich anzulocken.
Vor zehn Monaten war die Welt für die Swiss noch in Ordnung: «Sowohl im Cockpit als auch in der Kabine schätzen wir unsere Personalsituation als solide ein und wir können unsere Flüge grundsätzlich wie geplant durchführen», liess die Airline gegenüber CH Media verlauten. Dies, obwohl der Cockpit-Verband Aeropers schon damals über eine angespannte Personalsituation klagte.
Zur Story