Ein Huhn wird im Stall gefüttert. Bild: Shutterstock

Hühner dürfen wieder auf die Wiese – Massnahmen gegen Vogelgrippe aufgehoben

Mehr «Schweiz»

Der Bund hebt alle Massnahmen zur Eindämmung der Vogelgrippe per Anfang Mai auf. In den letzten Wochen seien schweizweit keine Krankheitsfälle bei Wildvögeln mehr aufgetreten, teilte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Donnerstag mit.

Weiterhin gelte für Geflügelhaltende eine Meldepflicht. Bei übermässigen Krankheits- oder Todesfällen müsse ein Tierarzt benachrichtigt werden, hiess es beim BLV weiter. Geflügelhaltende seien zudem angehalten, sich über die Seuchenlage zu informieren und, wenn nötig, neue Bestimmungen umzusetzen.

Die Seuchensituation im Kontext der Vogelgrippe erfordere weiterhin Wachsamkeit, teilte das BLV mit. Krankheitsfälle kämen weiterhin in weiten Teilen Europas vor, seien aber wie auch in der Schweiz rückläufig. Auch die Wahrscheinlichkeit einer Einschleppung durch Zugvögel sinke, da diese ihre Sommerquartiere grösstenteils erreicht hätten. Wildvögel könnten aber möglicherweise unentdeckt Träger des Virus sein.

Die Vogelgrippe grassierte diesen Winter fast weltweit. In der Schweiz erkrankten vorwiegend Möwen. Im Kanton Zürich waren drei kleine Tierhaltungen von der Seuche betroffen.

Das BLV hatte in Absprache mit den kantonalen Behörden im November 2022 Schutzmassnahmen angeordnet und sie in mehreren Schritten bis und mit dem 30. April 2023 verlängert. Damit habe eine Ausbreitung der Krankheit in Geflügelhaltungen weitgehend verhindert werden können, teilte das BLV mit. Die Bestimmungen hatten zum Ziel, den Kontakt zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln zu unterbinden.

Momentan stehe in der Schweiz kein zugelassener Impfstoff gegen die Vogelgrippe zur Verfügung. Die Impfung sei ausschliesslich im Rahmen eines Forschungsprojektes in zwei Zoos erlaubt.

(yam/sda)