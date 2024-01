Kantone blitzen ab: Gericht untersagt Wolfabschüsse bis zu Urteil

In der Sache selbst hat das Bundesverwaltungsgericht noch nicht entschieden – also, ob die verfügten Abschüsse mit übergeordnetem Recht vereinbar sind. (Verfügungen A-6740/2023 und A-6831/2023 vom 3.1.2024) (sda)

Es hält fest, dass die Naturschutzorganisationen im Fall Wallis glaubhaft gemacht hätten, dass in der Vergangenheit mögliche Schutzmassnahmen nicht ergriffen worden seien. Dadurch liesse sich die befürchtete hohe Anzahl an Nutztierrissen deutlich verringern. Dies relativiere die Notwendigkeit eines Entzugs der aufschiebenden Wirkung erheblich.

Wie in der Regel üblich, haben die Beschwerden der Naturschutzorganisationen Pro Natura, WWF Schweiz und Schweizer Vogelschutz aufschiebende Wirkung. Dies bedeutet, dass die durch eine Verfügung angeordnete Rechtsfolge vorläufig nicht eintritt. Zweck der aufschiebenden Wirkung ist es, die beschwerdeführende Partei die nachteiligen Wirkungen der Verfügung so lange nicht fühlen zu lassen, bis über deren Rechtmässigkeit entschieden ist, wie das Gericht schrieb.

«Schnee bis in tiefe Lagen»: Nächste Woche kehrt die Eiseskälte in die Schweiz zurück

In Skandinavien herrscht Eiseskälte. Am Donnerstag zeigte das Thermometer in Kvikkjokk-Årrenjarka -43,2 Grad an. «An dieser Station wurde seit Inbetriebnahme im Jahr 1901 noch nie ein solch tiefer Wert gemessen», schreibt «MeteoNews» in einer Mitteilung. Damit verglichen sind die Temperaturen in der Schweiz nahezu frühlingshaft. Doch nun droht auch uns der Kälteeinbruch.