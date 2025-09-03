sonnig24°
DE | FR
burger
Schweiz
Tier

Asiatische Hornisse: Gift ab Oktober auch im Wald zugelassen

Gift gegen Asiatische Hornisse ab Herbst auch im Wald zugelassen

03.09.2025, 12:1903.09.2025, 12:19
Mehr «Schweiz»

Nester der Asiatischen Hornisse dürfen ab 1. Oktober auch in Wäldern mit zugelassenen Giften bekämpft werden. Der Bundesrat hat die dafür nötigen Anpassungen der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung beschlossen, im Auftrag des Parlaments.

Die Asiatische Hornisse ist eine invasive Art, die einheimische Honigbienen und Wildbestäuber frisst. Ihre im Frühjahr von den Königinnen gebauten Gründungsnester befänden sich meist in städtischen Gebieten, schreibt der Bundesrat zum Entscheid vom Mittwoch. Dort dürften die Insekten mit Bioziden bekämpft werden.

Tausende Hornissen in Baumkronen

Vom Sommer an verlassen die Asiatischen Hornissen aber diese Nester und bauen grössere Nester. Diese Sekundärnester, die Tausende von Asiatischen Hornissen enthalten könnten, befänden sich oft in den Baumkronen in Wäldern, hält der Bundesrat fest.

Indem vom 1. Oktober an zugelassene Biozide auch im Wald angewendet werden dürfen, wird es möglich, schon ab dem Herbst Sekundärnester zu bekämpfen. Das soll dazu führen, dass sich die Insekten im kommenden Frühjahr weniger stark ausbreiten. Mit dem Entscheid folgte der Bundesrat einem Auftrag des Parlaments.

Nur bewilligt, wenn Gefahr droht

Biozideinsätze im Wald müssen die Kantone bewilligen, und dafür gelten klar definierte Voraussetzungen. Die zu bekämpfenden Organismen müssen eine Gefährdung darstellen für Menschen, Nutztiere oder die Umwelt.

Auch müssen immer jene Massnahmen angewendet werden, die die Umwelt am wenigsten belasten. Biozidprodukte, die in Wäldern angewendet werden, müssen für diesen Zweck zugelassen sein. (sda)

Mehr zur Asiatischen Hornisse:

«Riesiger Schaden» – die Asiatische Hornisse bedroht die Schweizer Biodiversität
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Asiatische Hornisse Nestbekämpfung
1 / 9
Asiatische Hornisse Nestbekämpfung

Schädlingsbekämpfer Josua Sommer begutachtet ein Nest der Asiatischen Hornisse in einer Scheune im bernischen Epsach.
quelle: watson / watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Unterwegs mit dem Hornissenjäger
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
8
Meistgelesen
1
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
2
ESAF in Mollis: Die finale Rangliste und alle Resultate
3
Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig
4
Die Tränen des Königs: «Da brach für mich eine Welt zusammen»
5
Vom «Ozempic-Face» zum «Mar-a-Lago-Face»: Der Wahnsinn der Schönheitsindustrie
Meistkommentiert
1
Fayulu wechselt nach Armenien +++ Bastien Toma nicht mehr beim FC St. Gallen
2
Donald Trump will 15 Dollar, «damit er in den Himmel kommt»
3
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
4
Militär-Kommandantin liess Rekruten schlagen und witzelte darüber – 22 Verletzte
5
Fora wechselt in einem Jahr zu Lausanne +++ Ambri-Piotta verpflichtet Lukas Landry
Meistgeteilt
1
Brände nach Luftangriffen auf Ukraine +++ Verbot von grösster Kirche eingeleitet
2
Donald Trump will zurück ins Mittelalter
3
Rekordzahl palästinensischer Häftlinge in Israel +++ Belgien will Palästina anerkennen
4
BAG-Direktorin nennt grössten Fehler der Pandemie
5
Norwegen pumpt Millionen Tonnen CO₂ in den Meeresboden – die Schweiz will profitieren
Dieser Roboter ist derzeit mit der Post unterwegs – was es damit auf sich hat
Immer mehr Menschen kaufen online ein. Für Kundinnen und Kunden ist das bequem, für die Pöstlerinnen und Pöstler bedeutet das, dass sie alle Hände voll zu tun haben.
Zur Story