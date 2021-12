So sieht ein Grevyzebra auf der Zoo-Savanne Lewa aus. Bild: KEYSTONE/archivbild

Drama im Zoo Zürich: Breitmaulnashorn Kimba tötet Grevy-Zebra Sjarlie

Im Zoo Zürich hat sich am Freitag ein Zebra auf der Lewa Savanne derart verletzt, dass es vor Ort verstarb.

Im Zürcher Zoo kam es an Heiligabend zu einem tragischen Zwischenfall zwischen zwei Tieren: Der Breitmaulnashornbulle Kimba verletzte den Grevyzebrahengst Sjarlie so stark am Bauch, dass das Zebra vor Ort verstarb. Der Zusammenstoss zwischen den zwei Tieren ereignete sich auf dem für die Zoogäste einsehbaren Winterplatz. Mitarbeitende sperrten den Bereich darauf ab, wie der Zoo mitteilt.

«Das ist ein sehr unglücklicher und unschöner Vorfall», lässt sich Zoodirektor Severin Dressen in einer Mitteilung zitieren. «Aber bei allen Vorkehrungen besteht immer ein gewisses Restrisiko, wenn verschiedene Tierarten zusammenleben. Ein so unglücklicher Zusammenstoss wie heute ist die Ausnahme.»

Auf der 2020 eröffneten Lewa Savanne leben mehrere Tierarten miteinander zusammen in der gleichen Anlage – darunter: Nashörner, Giraffen, Zebras, Antilopen, Strausse und Hühner. Durch die Vergesellschaftung müssen sich die einzelnen Tierarten nicht nur innerhalb ihrer eigenen Art organisieren, sondern auch mit den anderen Arten arrangieren.

So sieht der Breitmaulnashornbulle Kimba aus. Bild: KEYSTONE

Der Zoo schreibt, dass dies für die Tiere eine sehr wertvolle «Anreicherung ihres Alltags» sei. Strukturen in der Anlage mit Bereichen, die nur für einzelne Arten zugänglich sind, würden zudem den körperlich schwächeren Tieren einen Rückzugsort bieten. Eine vollkommende Sicherheit gebe es aber trotz aller Massnahmen nie im Zusammenleben von Tieren.

Der Nashornbullen Kimba muss keine Konsequenzen fürchten. «Kimba hat gemäss seiner natürlichen Instinkte gehandelt und hatte sicher keine Tötungsabsichten», heisst es im Statement vom Zoodirektor. Er wollte das Zebra vermutlich einfach zur Seite schieben und hat es dabei unglücklich erwischt. (pit)