freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Tier

Asiatischer Laubholzbockkäfer in Zell LU einmal nachgewiesen

Asiatischer Laubholzbockkäfer in Zell einmal nachgewiesen

13.11.2025, 10:1813.11.2025, 10:18

Seit der Entdeckung des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) in Zell 2022 hat sich der Befallsdruck stark reduziert. Im laufenden Jahr wurde ein befallener Baum entdeckt, wie die Luzerner Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.

HANDOUT - Das undatierte Handout der Eidgenoessischen Forschungsanstalt WSL zeigt ein Maennchen des Asiatischen Laubholzbockkaefers. In einer Holzverpackung aus Asien haben speziell trainierte Spuerhu ...
Insbesondere mögen Laubholzbockkäfers Ahorn und Weiden.Bild: EIDG. FORSCHUNGSANSTALT WSL

Seit dem Erstbefall 2022 wurden in Zell rund 3700 Bäume und Sträucher gefällt, wie es im Communiqué hiess. Dies vor allem in privaten Gärten. Die meisten betroffenen Pflanzen waren kleiner als acht Meter, ein erheblicher Teil unter drei Meter.

Auf dem Speiseplan des asiatischen Laubholzbockkäfers stehen insbesondere Ahorn und Weiden. Die Käferart ist melde- und bekämpfungspflichtig.

Dank Kontrollen durch Spezialteams aus Spürhunden, Forst- und Baumpflegepersonal und Tilgungsmassnahmen sei der Befallsdruck deutlich gesunken, wie es hiess: Nach 74 befallenen Bäumen bei der Erstentdeckung wurden 2023 zwölf, 2024 vier und 2025 nur noch ein Baum festgestellt. Ein Befall gilt als getilgt, wenn innerhalb von vier Jahren keine neuen Käfer oder befallenen Bäume auftreten.

Die Kosten der Bekämpfung trägt der Kanton Luzern gemeinsam mit dem Bund. Für 2025 werden laut Staatskanzlei rund 800'000 Franken budgetiert.

Der Käfer stammt ursprünglich aus Ostasien. In die Schweiz wurde er laut dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) vor allem mit Verpackungsholz wie Paletten eingeschleppt. Erstmals in der Schweiz nachgewiesen wurde der Käfer 2011 in der Freiburger Gemeinde Brünisried. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die wichtigsten Begriffe zur Weltklimakonferenz
1 / 18
Die wichtigsten Begriffe zur Weltklimakonferenz

2015 einigten sich die Staaten der Welt auf das wegweisende Pariser Klimaschutzabkommen. Zehn Jahre später fällt die Bilanz gemischt aus. Diese Bildstrecke dreht sich um wichtige Begriffe rund um die Weltklimakonferenz, die man kennen sollte.
quelle: keystone / fernando llano
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Basel hat die tiefste Geburtenrate der Schweiz – Eltern sagen, wieso
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Tesla kollabiert in Deutschland
3
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
4
«Schick mir ihr Nacktfoto»: Schweizer tauschen im Internet heimlich Bilder ihrer Ehefrauen
5
Russland baut im Eiltempo Strassenbrücke nach Nordkorea – das steckt dahinter
Meistkommentiert
1
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
2
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
3
Femizid von Rupperswil: Beschuldigter übergoss seine Frau mit heissem Öl
4
«Verrat an Millionen von Amerikanern» – bei den Demokraten fliegen die Fetzen
5
Die Juso-Initiative ist chancenlos: Warum die Wirtschaft trotzdem «zittert»
Meistgeteilt
1
Trotz Waffenstillstand: Israel zerstört 1500 Gebäude im Gazastreifen
2
Waffenexport in Kriegsgebiete: SVP zockt mit der Neutralität
3
Capelas Houston schlägt Georges Wizards +++ Halbfinals und Final 2028 im Wembley
4
Ab 2026 müssen alle Wehrpflichtigen bis 40 in den Zivilschutz
5
Ambri holt einen Slowaken +++ Aus familiären Gründen: Linus Omark verlässt Lugano
Parmelin wegen Zollstreit in Washington – das Wichtigste in 5 Punkten
Bundesrat Guy Parmelin ist am Donnerstagmorgen in Washington gelandet. Was seine Pläne sind – und warum Bern noch vorsichtig ist.
Der Schweizer Wirtschaftsminister Guy Parmelin ist zusammen mit Helene Budliger Artieda, Chefin des Staatssekretariats für Wirtschaft, nach Washington gereist. Sie werden heute den US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer treffen, wie ein Departementssprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Laut SRF-Informationen haben Parmelin und Budliger am Mittwochabend einen internen Personalanlass in Bern frühzeitig verlassen, um in die USA zu reisen. Vor ihrem Flug nach Washington hätten sie sich «recht optimistisch» gezeigt.
Zur Story