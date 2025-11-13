Asiatischer Laubholzbockkäfer in Zell einmal nachgewiesen

Seit der Entdeckung des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) in Zell 2022 hat sich der Befallsdruck stark reduziert. Im laufenden Jahr wurde ein befallener Baum entdeckt, wie die Luzerner Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.

Insbesondere mögen Laubholzbockkäfers Ahorn und Weiden. Bild: EIDG. FORSCHUNGSANSTALT WSL

Seit dem Erstbefall 2022 wurden in Zell rund 3700 Bäume und Sträucher gefällt, wie es im Communiqué hiess. Dies vor allem in privaten Gärten. Die meisten betroffenen Pflanzen waren kleiner als acht Meter, ein erheblicher Teil unter drei Meter.

Auf dem Speiseplan des asiatischen Laubholzbockkäfers stehen insbesondere Ahorn und Weiden. Die Käferart ist melde- und bekämpfungspflichtig.

Dank Kontrollen durch Spezialteams aus Spürhunden, Forst- und Baumpflegepersonal und Tilgungsmassnahmen sei der Befallsdruck deutlich gesunken, wie es hiess: Nach 74 befallenen Bäumen bei der Erstentdeckung wurden 2023 zwölf, 2024 vier und 2025 nur noch ein Baum festgestellt. Ein Befall gilt als getilgt, wenn innerhalb von vier Jahren keine neuen Käfer oder befallenen Bäume auftreten.

Die Kosten der Bekämpfung trägt der Kanton Luzern gemeinsam mit dem Bund. Für 2025 werden laut Staatskanzlei rund 800'000 Franken budgetiert.

Der Käfer stammt ursprünglich aus Ostasien. In die Schweiz wurde er laut dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) vor allem mit Verpackungsholz wie Paletten eingeschleppt. Erstmals in der Schweiz nachgewiesen wurde der Käfer 2011 in der Freiburger Gemeinde Brünisried. (sda)