Ignazio Cassis ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist

Der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist.Bild: keystone

02.02.2026, 11:4202.02.2026, 11:42

Der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Der Besuch in Kiew steht im Zusammenhang mit der Rolle der Schweiz als Vorsitzende der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Cassis informierte am Montag in einem Post auf der Plattform X über die Reise. Er sei in Kiew, um die Rolle der OSZE als Plattform für den Dialog zu bekräftigen und die Bereitschaft der Organisation, Bemühungen um einen dauerhaften Frieden auf Grundlage des Völkerrechts zu unterstützen, schrieb er.

Beigefügt war dem Post ein Foto, das Cassis, seinen ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha sowie OSZE-Generalsekretär Feridun Sinirlioğlu am Kiewer Bahnhof zeigte.

Cassis hatte bereits während des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos im Januar angekündigt, als Vorsitzender der OSZE eine Vermittlerrolle im Ukraine-Krieg einnehmen zu wollen. Je nach Entwicklung der Situation plane er Reisen nach Kiew, Moskau und Washington, sagte der Vorsteher des EDA damals. (hkl/sda)

