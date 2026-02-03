Der frühere Ballon-d'Or-Gewinnerwechselt innerhalb der saudischen Liga vonnach. Wie die französische Sportzeitung «L'Equipe» berichtet, war es zuvor zum Streit mit seinem bisherigen Klub über eine Vertragsverlängerung gekommen. Nun unterschrieb der frühere Stürmerstar voneinen Vertrag über eineinhalb Jahre beim Tabellenführer, bei dem er auf namhafte Teamkollegen wieodertrifft.Benzema kam 2023 nach Saudi-Arabien. Bei Al-Ittihad erzielte er 54 Treffer in 83 Spielen. In der vergangenen Saison gewann er mit dem Team den Meistertitel. (cpf/sda/apa/dpa)🇫🇷Alter: 38Position: MittelstürmerMarktwert: 6 Mio. EuroBilanz 2025/2026: 21 Spiele, 16 Tore