Am letzten Tag des Wintertransferfensters in den Topligen verkündet der FC Basel
zwei gewichtige Abgänge. Einerseits verlässt Philip Otele
den Verein und wechselt vorerst leihweise zum Hamburger SV
. Der 26-jährige Flügelspieler ist mit 13 Torbeteiligungen zweitbester Skorer in dieser Saison, der Bundesligist verfügt über eine Kaufoption, wie der FCB mitteilt. Ausserdem betonte der amtierende Meister, dass er Otele eigentlich nur definitiv abgeben wollte, nun aber dem ausdrücklichen Wunsch des Spielers nachgekommen sei. Otele wechselte im letzten Winter per Leihe ans Rheinknie und überzeugte in der Doublesaison derart, dass die Basler die Kaufoption zogen.
Ebenfalls in die Bundesliga wechselt Innenverteidiger Jonas Adjetey
. Der 22-jährige Ghanaer war eine wichtige Stütze und schliesst sich dem VfL Wolfsburg
an. Die kolportierte Ablösesumme beträgt zehn Millionen Euro. FCB-Präsident David Degen stellt klar
, dass der Abgang entgegen des Wunsches der sportlichen Leitung erfolge. Vielmehr habe der Verwaltungsrat die Entscheidung getroffen. «Wir wollen den FC Basel wirtschaftlich nachhaltig und unabhängig aufstellen. Noch sind wir auf dem Weg zu diesem Ziel auf Transfereinnahmen angewiesen», so Degen. Adjetey, der bei der Spieleragentur von Degens Zwillingsbruder Philipp unter Vertrag steht, wechselte 2022 aus Ghana nach Basel. (nih)
Philip Otele
🇳🇬
Alter: 26
Position: Linksaussen
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 9 Tore, 4 Assists
Jonas Adjetey
🇬🇭
Alter: 22
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 23 Spiele