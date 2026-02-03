Henry Bernet verpasst die Davis-Cup-Begegnung in dieser Woche gegen Tunesien. Wegen einer Fussverletzung muss der Basler Forfait erklären. Der 19-Jährige wird durch Mika Brunold ersetzt. Der 21-Jährige stösst als Debütant zum Team. Im vergangenen Jahr stand Brunold zweimal im Halbfinal eines ATP-Challenger-Turniers.
Die Partien um einen Platz in der Weltgruppe 1 finden am Freitag und Samstag statt. Die Schweiz wird von Captain Severin Lüthi, Leandro Riedi, Jérôme Kym, Dominic Stricker, Jakub Paul und Brunold vertreten. (abu/sda)
