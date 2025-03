Umfrage

Umfrage: Skeptische Stimmen zu ESC in der Schweiz überwiegen

Mehr «Schweiz»

Nemo bringt den ESC in die Schweiz – nicht alle freut's. Bild: keystone

Weniger als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung freut sich laut einer Umfrage auf die Austragung des Eurovision Song Contest in der Schweiz. Bei Anhängerinnen und Anhängern von linken Parteien ist die Vorfreude grösser als bei bürgerlichen Parteien.

Das zeigt eine am Samstag in der Zeitung «Blick» veröffentlichte Umfrage von Sotomo. Befragt wurden 24'720 Personen. Sie beantworteten die Frage, ob sie es begrüssen, dass die Schweiz und damit die SRG 2025 den Eurovision Song Contest (ESC) austragen.

49 Prozent von ihnen antworteten mit «Nein» oder «eher Nein», und 46 Prozent mit «Ja» oder «eher Ja». Fünf Prozent gaben keine Antwort. Die grösste Unterstützung findet der ESC mit 72 Prozent Befürwortenden in der Anhängerschaft der Grünen. Eine Mehrheit mit Vorfreude gibt es auch bei SP, GLP und Mitte-Partei.

Anders ist die Lage bei jenen, die SVP und FDP bevorzugen: In der Anhängerschaft dieser beiden Parteien überwiegen die Skeptikerinnen und Skeptiker klar, bei der SVP mit 74 Prozent. Auch jene, die in der Umfrage keine Parteipräferenz nannten, freuen sich mehrheitlich nicht auf den ESC in der Schweiz.

Mehrere Schweizer Städte bewerben sich für die Austragung des ESC ihre Kandidatur für die Austragung des ESC bekannt. Es sind Basel, Bern – zusammen mit Biel – Zürich und Genf.

Der ESC 2025 findet in der Schweiz statt, nachdem Nemo aus Biel die diesjährige Ausgabe gewonnen hat. Der Terminplan sieht vor, dass die Europäische Rundfunkunion EBU und die SRG im Juli und August die eingereichten Dossiers prüfen. Ende August soll der Entscheid über den Austragungsort des ESC 2025 bekanntgegeben werden. (sda)