Weiterhin Schaum auf der Ergholz bei Füllinsdorf BL

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Bild: KEYSTONE

Der Schaum auf der Ergholz bei Füllinsdorf BL hat bis am Sonntagmittag noch nicht vollständig entfernt werden können. Das Abwasser aus der Kläranlage wird deshalb gemäss dem Kanton Basel-Landschaft weiterhin umgeleitet.

Die Fachleute klärten aktuell ab, ob die eingeleiteten Massnahmen weiterhin aufrecht erhalten werden sollen, teilte die Medienstelle der Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Was die Bildung des Schaums ausgelöst hat, sei unklar. Es sei noch zu früh, um darüber Auskunft geben zu können, hiess es weiter.

Bereits am Freitagabend hatte es Auffälligkeiten im Zufluss zur ARA in Füllinsdorf gegeben, wie die Bau- und Umweltschutzdirektion am Samstag mitgeteilt hatte. Am Samstag sei dann Schaum über die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Fluss gelangt. Betroffen war ein Abschnitt der Ergholz von mehreren hundert Metern.

Um die ARA Füllinsdorf zu entlasten, wird deren Auslauf seit dem Samstag in die ARA Rhein umgeleitet. Die Hoffnung der Behörden, dass sich die Situation über Nacht normalisiert, hat sich bisher nicht erfüllt. Noch immer bildet sich auf der Ergholz Schaum.

Bis am Sonntag war unklar, ob der Schaum schädliche Stoffe enthält und ob dieser aufgrund eines Fehlverhaltens in den Fluss gelangt ist. Fische sind gemäss der Umweltdirektion bisher nicht zu Schaden gekommen. (sda)