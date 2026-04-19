freundlich17°
DE | FR
burger
Schweiz
Umwelt

Weiterhin Schaum auf der Ergholz bei Füllinsdorf BL

Weiterhin Schaum auf der Ergholz bei Füllinsdorf BL

19.04.2026, 13:2019.04.2026, 13:20
Die Ergolz in der Naehe von Frenkendorf hat am Mittwoch, 23. Juli 2003, einen so tiefen Wasserstnd wie schon kaum einmal. Obwohl es in den letzten Tagen einige gewitterbedingte Niederschlaege gab, ist ...
Bild: KEYSTONE

Der Schaum auf der Ergholz bei Füllinsdorf BL hat bis am Sonntagmittag noch nicht vollständig entfernt werden können. Das Abwasser aus der Kläranlage wird deshalb gemäss dem Kanton Basel-Landschaft weiterhin umgeleitet.

Die Fachleute klärten aktuell ab, ob die eingeleiteten Massnahmen weiterhin aufrecht erhalten werden sollen, teilte die Medienstelle der Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Was die Bildung des Schaums ausgelöst hat, sei unklar. Es sei noch zu früh, um darüber Auskunft geben zu können, hiess es weiter.

Bereits am Freitagabend hatte es Auffälligkeiten im Zufluss zur ARA in Füllinsdorf gegeben, wie die Bau- und Umweltschutzdirektion am Samstag mitgeteilt hatte. Am Samstag sei dann Schaum über die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Fluss gelangt. Betroffen war ein Abschnitt der Ergholz von mehreren hundert Metern.

Um die ARA Füllinsdorf zu entlasten, wird deren Auslauf seit dem Samstag in die ARA Rhein umgeleitet. Die Hoffnung der Behörden, dass sich die Situation über Nacht normalisiert, hat sich bisher nicht erfüllt. Noch immer bildet sich auf der Ergholz Schaum.

Bis am Sonntag war unklar, ob der Schaum schädliche Stoffe enthält und ob dieser aufgrund eines Fehlverhaltens in den Fluss gelangt ist. Fische sind gemäss der Umweltdirektion bisher nicht zu Schaden gekommen. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Im Tessin werden ab Montag künstliche Erdbeben ausgelöst
In einem unterirdischen Labor im Tessin lösen Forscherinnen und Forscher künstliche Erdbeben aus. Die Experimente im Bedretto-Felslabor starten am Montag, wie die Verantwortlichen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilten.
Über mehrere Tage pressen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Wasser in einen Bruch zwischen zwei Gesteinsschichten im Bedrettolab, einem Forschungslabor der ETH Zürich im ehemaligen Bedretto-Baustollen des Furkatunnels. Das soll die Gesteinsblöcke in Bewegung versetzen und so die Erde zum Beben bringen.
Zur Story