Neue Temperatur-Rekorde in den Schweizer Bergen

In den Schweizer Bergen ist der Monat November mit neuen Temperatur-Rekorden gestartet. So wurde am vergangenen Freitag mit 4284 Metern über Meer eine neue höchste Nullgradgrenze registriert.

Der bisherige Rekord stammte vom 11. November 2015, wie der nationale Wetterdienst Meteoschweiz am Sonntag mitteilte. Zudem wurde eine ganze Reihe neuer November-Temperaturrekorde verzeichnet.

Blick vom Jungfraujoch Richtung Aletschgletscher. archivBild: keystone

Auf dem 3571 Meter hohen Jungfraujoch wurde mit 4,8 Grad ein neuer Höchstwert erzielt. Zum ersten Mal sank zudem die Temperatur am Freitag an einem Novembertag nicht unter den Gefrierpunkt.

Auf dem 2691 Meter hohen Weissfluhjoch bei Davos wurde am Samstag mit 12,7 Grad ein neuer Höchstwert gemessen. Rekord bedeuteten auch die 11,2 Grad vom Freitag auf dem 2501 Meter hohen Säntis in der Ostschweiz.

November-Temperaturrekorde gab es am Samstag auch auf dem 2472 Meter hohen Grossen Sankt Bernhard-Pass im Wallis mit 11,9 Grad sowie mit 13,7 Grad auf dem 2260 Meter hohen Berninapass im Kanton Graubünden.

(dsc/sda)