Autofahrer prallt in Kestenholz SO in Wand und verletzt sich schwer

Ein 59-jähriger Autofahrer ist am Samstag in Kestenholz SO in eine Hausfassade geprallt und hat sich dabei schwer verletzt. Er hatte zuvor aus noch nicht geklärten Gründen in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilte.

Gegen 12.20 Uhr prallte der Autolenker zunächst in eine Strassenlaterne und anschliessend in die Fassade eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr musste den Schwerverletzten aus dem Auto bergen. Anschliessend brachte ihn die Ambulanz ins Spital. Das Unfallauto wurde stark beschäftigt.

Abklärungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache sind derzeit im Gang, wie die Polizei schreibt. Aufgrund des Unfalls wurde die Gäustrasse für den Durchgangsverkehr während zwei Stunden komplett gesperrt. (sda)