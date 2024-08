Bergsteigerin stürzt am Dom 250 Meter in den Tod

Am 26. August 2024 ist eine Bergsteigerin am Dom in die Tiefe gestürzt und verletzte sich dabei tödlich. Dies berichtet die Kantonspolizei Wallis.

Aussicht von der Domhütte auf umliegendes Gebirge. Bild: https://domhuette.ch/bilder

Eine Zweierseilschaft habe sich gegen 10.30 Uhr auf dem Aufstieg zum Dom über den Festigrat befunden. Auf einer Höhe von etwa 4000 m ü. M. sei eine Alpinistin aus bislang noch ungeklärten Gründen 250 Meter in die Tiefe gestürzt.

Ihr Begleiter habe umgehend die Einsatzzentrale der Kantonspolizei informiert, worauf umgehend die Kantonale Walliser Rettungsorganisation sowie die Air Zermatt hinzugezogen worden seien, heisst es in der Mitteilung weiter. Die aufgebotenen Einsatzkräfte hätten jedoch nur noch den Tod der Bergsteigerin feststellen können. (saw)