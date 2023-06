14-jähriger Töfflifahrer bei Unfall schwer verletzt

Beim Zusammenstoss mit einem Auto in Wolfhalden AR ist am Samstagmittag ein 14-jähriger Mofa-Fahrer schwer verletzt worden. Er war in einer unübersichtlichen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten.

Dabei fuhr er frontal in ein entgegenkommendes Auto, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Sonntag mitteilte. Der 78-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Jugendliche musste mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden. (sda)